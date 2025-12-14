Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус: росіяни намагалися прорватися до селища Гришине на Донеччині

Ворожий штурм відбули Сили оборони.

7 корпус: росіяни намагалися прорватися до селища Гришине на Донеччині
Фото: скріншот

Українські військові успішно відбили спробу російських окупантів прорватися в селище Гришине на Донеччині. Атаку ворог здійснив 10 грудня одночасно з механізованим штурмом на півдні Покровська. 

Про це повідомив у Telegram 7 корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За даними військових, російські підрозділи намагалися увірватися в населений пункт на мотоциклах та квадроциклах. Коли колона противника зупинилася на ділянці з перерізаним логістичним шляхом, українські сили завдали точних ударів дронами та артилерією.

"Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху – почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія методично ліквідовували противника, а залишки російської піхоти знищували вже у полі та лісосмузі, де ворог намагався розсіятися", – повідомили у 7-му корпусі.

На оприлюдненому відео видно, як українські військові накривають російську колону, що скупчилася в одній точці. В результаті атаки було знищено частину ворожої техніки та живої сили.
Теми: , ,
﻿
