Українські військові успішно відбили спробу російських окупантів прорватися в селище Гришине на Донеччині. Атаку ворог здійснив 10 грудня одночасно з механізованим штурмом на півдні Покровська.

Про це повідомив у Telegram 7 корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За даними військових, російські підрозділи намагалися увірватися в населений пункт на мотоциклах та квадроциклах. Коли колона противника зупинилася на ділянці з перерізаним логістичним шляхом, українські сили завдали точних ударів дронами та артилерією.

"Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху – почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія методично ліквідовували противника, а залишки російської піхоти знищували вже у полі та лісосмузі, де ворог намагався розсіятися", – повідомили у 7-му корпусі.

На оприлюдненому відео видно, як українські військові накривають російську колону, що скупчилася в одній точці. В результаті атаки було знищено частину ворожої техніки та живої сили.