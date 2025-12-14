Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Партизани "АТЕШ" розвідали координати ключового логістичного вузла Чорноморського флоту в Севастополі

Зафіксовано точні координати командних будівель, а також основних майданчиків зберігання матеріалів.

Партизани "АТЕШ" розвідали координати ключового логістичного вузла Чорноморського флоту в Севастополі
знімок логістичного вузла Чорноморського флоту в Севастополі
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових логістичних об'єктів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, який є критично важливим елементом логістики росіян.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху у Телеграм.

Агенти партизанського руху здійснили детальну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина №63876), який відповідає за постачання південного угруповання російських окупаційних військ.

Партизани зафіксували точні координати командних будівель, а також основних майданчиків зберігання матеріальних ресурсів. Зазначається, що цей центр відіграє критично важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У русі наголошують, що без стабільної роботи цього об’єкта противник суттєво втрачає здатність вести активні бойові дії на півдні України.

"Усі отримані відомості вже передано Силам оборони України. Ця інформація дозволить завдати точкових ударів по системі постачання та логістичній інфраструктурі Чорноморського флоту", – йдеться у повідомленні.
