Укрзалізниця відкрила пункти незламності на 94 вокзалах

Жителі міст, де через російські атаки тривають блекаути, можуть зігрітися та підзарядити мобільні пристрої на залізничних вокзалах.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зокрема, пункти незламності працюють на вокзалах Одеси та Миколаєва. Там люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю та залишатися на зв’язку. Загалом такі пункти діють на 94 вокзалах по всій Україні.

Крім того, в Одесі у ці дні працює Food Train — мобільна кухня на колесах. Вона забезпечує гарячими стравами жителів Одеської та Херсонської областей.

В Укрзалізниці наголосили, що Food Train дозволяє швидко реагувати на гуманітарні потреби у прифронтових і постраждалих регіонах, щоб навіть у найскладніші дні люди мали їжу, гарячий чай і відчуття підтримки.