Війна і мир: версії Трампа і Зеленського

Зате на вимогу Трампа провести в Україні вибори (неможливі, згідно зі законодавством, в умовах воєнного стану) Володимир Зеленський відповів згодою: мовляв, готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать їх безпечне проведення, а парламентарі підготують законодавчі зміни.

Володимир Зеленський зі свого боку піддав сумніву справедливість запропонованого Штатами "компромісу": зокрема немає розуміння, хто і як контролюватиме те, що росіяни не захоплять нову територію в разі відведення українських військ. Що ж до питання, чи створять в Донецькій області "вільну економічну зону", то вирішувати, на думку Зеленського, має народ України .

При цьому Дональд Трамп звинуватив свого українського колегу в тому, що той "єдиний, кому не подобається" цей мирний план.

Як повідомлялося, у "мирному плані", який просуває американська сторона, США пропонують відвести війська України з вільної території Донецької області і створити там "вільну економічну зону". Відведення військ окупантів не пропонується, як і контроль за тим, щоб вони дотримувалися зобов'язання не заходити на нову територію. Також план передбачає "заморозку" ліній зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях.

Про гарантії безпеки для України

Трамп: США допоможуть Україні з безпекою. Це є необхідним фактором для завершення війни.

Зеленський повідомив, що Штати передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки – додатковий документ до рамкової угоди, яка визначає засади припинення війни. До всіх угод Україна вносить власні правки, після чого передає на опрацювання партнерам.

За словами Володимира Зеленського, Штати в угоді пропонують гарантувати безпеку України за моделлю 5 Статті НАТО, що передбачає колективний захист.

Президент України поінформував також про відеозвʼязок щодо гарантій безпеки з групою колег зі США.

“Гарантії безпеки мають бути сравді ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення. Тому ми максимум уваги цьому приділяємо”, – наголосив Зеленський.

Про вибори в Україні

Трамп закликав Володимира Зеленського "бути реалістом" і підкреслив необхідність волевиявлення, повторивши тезу про нібито брак демократії в нашій державі і "величезну корупцію".

Президент США також озвучив невідомо звідки узяту соціологію, відповідно до якої 82% населення України нібито вимагають підписання угоди про мир.

Зеленський сказав, що не хоче, аби відсутність виборів можна було використати як аргумент проти України. Тому він реагує на те, що кажуть партнери.

На зустрічі з журналістами 11 грудня Зеленський пояснив, що виступає за проведення виборів, бо його американський колега Дональд Трамп сказав, що всі хочуть закінчити війну, і що не може так бути, що українці розтягуватимуть цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду.

“Найголовніше – щоб вибори прийшли легітимно. Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів – я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентів – покажіть, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі”, – сказав він.

Про "вільну економічну зону"

США пропонують Україні створити в Донецькій області “вільну економічну зону” на території, яку росіяни не змогли захопити. Це означає, що українські війська звідти треба буде виводити, повідомив на зустрічі з журналістами 11 грудня президент Володимир Зеленський.

“Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною» (як її називають росіяни, - ред.), – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває”, – пояснив президент.

Він сказав, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них – росіян щодо території Донецької області, і сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно.

“Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється «вільна економічна зона» від цього принципу? Це паритетний принцип. Якщо ви вважаєте, що «вільна економічна зона» чи так звана «демілітаризована зона» має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом «цивільних» інфільтрувалися у «вільну економічну зону» і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс”, – наголосив президент.

На запитання про те, чи піде він на таку пропозицію, Зеленський сказав, що відповідати мають українські громадяни.

“У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта”, – додав він.

Про укладання угоди щодо миру

Трамп: уже близько.

"Домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше, аніж укласти угоду в сфері нерухомості".

Зеленський: Україна передала США своє бачення мирного плану, яке вона розробила спільно з європейцями.

Це – реакція на план, який США редагували і обговорювали в Росії. Він не остаточний.

“Вже був відредагований перший план – з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз”, – сказав Президент України.

“У ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Тобто 20 пунктів – це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів”, – зазначив Зеленський.

“Ми вдячні, що Америка працює з нами, і намагається бути посередині. Ми постійно в контакті з ними. Але на сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах, - зауважив Володимир Зеленський. -

«Рускі» хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо «вільної економічної зони». Американці називають це так, а «рускі» – «демілітаризованою зоною». Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено”.

Про обмеження чисельності армії

Україна погодилася на обмеження чисельності армії у 800 000 людей. Це погоджено з військовими, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Йдеться про те, аби закріпити це число в мирній угоді. Зеленський нагадав, що раніше, в перший рік повномасштабної війни, Росія вимагала скорочення до 40-50 000.

До повномасштабної війни чисельність армії України складала близько 250 000 людей. Росія після нападу почала вимагати скорочення армії України. У першому варіанті угоди, яку США передали Україні, за даними ЗМІ, йшлося про 600 000.

Трамп про Зеленського

Єдина людина, якій не подобається запропонований ним мирний план щодо урегулювання війни в Україні – це Володимир Зеленський, заявив господар Білого дому, додавши, що оточенню глави української держави проєкт угоди, навпаки, подобається..

Трамп також зазначив, що план нині складається з "чотирьох чи п'яти пунктів". Процес переговорів, за його словами, є складним, бо "передбачає розподіл територій".

Утім, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".

"Йому набридли зустрічі заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - сказала речниця Білого дому.