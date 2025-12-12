Сили оборони: російська армія відновила штурмові дії у районі Антонівського мосту на Херсонщині

Російська армія після кількаденної перерви знову активізувала штурмову діяльність у районі Антонівського мосту на Херсонщині.

Про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупаційні війська посилили штурмові дії на Придніпровському напрямку та продовжують намагатися закріпитися на островах Дніпровської дельти. Напередодні російські підрозділи знову пробували висадитися на острів Білогрудий.

"Десь раз на тиждень росіяни пробують переправитись і закріпитись на островах, захопити певний плацдарм. Але ці спроби марні. Втрат наших позицій немає, а ворог зазнає втрат в особовому складі", – наголосив Волошин.

Через неможливість форсувати Дніпро росіяни концентруються на контролі острівної зони, з якої намагаються активніше застосовувати ударні безпілотники та перекидати озброєння.

Також речник зазначив різке зростання активності російських БпЛА – за добу фіксують до 500 атак. Паралельно тривають інтенсивні обстріли Херсона та навколишніх громад.

"За минулу добу по Херсону і територіальних громадах було понад 25 ударів. І ворог не обирає військових об’єктів – він просто стріляє в напрямку населеного пункту, завдаючи руйнувань і призводячи до жертв серед цивільних", — підкреслив речник.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та зривати спроби ворога закріпитися на островах.