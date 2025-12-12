В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Сили оборони: російська армія відновила штурмові дії у районі Антонівського мосту на Херсонщині

Сили оборони від ранку 12 грудня відбили 4 ворожі атаки.

Російська армія після кількаденної перерви знову активізувала штурмову діяльність у районі Антонівського мосту на Херсонщині. 

Про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупаційні війська посилили штурмові дії на Придніпровському напрямку та продовжують намагатися закріпитися на островах Дніпровської дельти. Напередодні російські підрозділи знову пробували висадитися на острів Білогрудий.

"Десь раз на тиждень росіяни пробують переправитись і закріпитись на островах, захопити певний плацдарм. Але ці спроби марні. Втрат наших позицій немає, а ворог зазнає втрат в особовому складі", – наголосив Волошин.

Через неможливість форсувати Дніпро росіяни концентруються на контролі острівної зони, з якої намагаються активніше застосовувати ударні безпілотники та перекидати озброєння.

Також речник зазначив різке зростання активності російських БпЛА – за добу фіксують до 500 атак. Паралельно тривають інтенсивні обстріли Херсона та навколишніх громад.

"За минулу добу по Херсону і територіальних громадах було понад 25 ударів. І ворог не обирає військових об’єктів – він просто стріляє в напрямку населеного пункту, завдаючи руйнувань і призводячи до жертв серед цивільних", — підкреслив речник.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та зривати спроби ворога закріпитися на островах.
