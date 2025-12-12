Російська пропаганда поширює черговий фейк про начебто "захоплення в заручники" українськими військовими 500 цивільних у Куп’янську-Вузловому на Харківщині та використання їх як "живого щита".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У Центрі наголошують – такі твердження не відповідають дійсності, вони є елементом інформаційної операції проти України.

Насправді, як зазначають у ЦПД, місцева влада, рятувальники, правоохоронці та волонтерські організації продовжують організовану евакуацію цивільних з Куп’янського району. "Будь-які заяви про "перекриття виходів" чи "розстріли тих, хто намагався виїхати", — вигадки, покликані створити паніку та зірвати евакуаційні заходи.

"Росія вчергове поширює брехню, намагаючись посіяти недовіру серед цивільних до українських Сил оборони", – наголошують у центрі.