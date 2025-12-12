Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про "500 цивільних заручників" у Куп’янську-Вузловому на Харківщині

Росіяни знову намагаються створити паніку серед населення та зірвати евакуаційні заходи.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про "500 цивільних заручників" у Куп’янську-Вузловому на Харківщині
поширення фейків російською пропагандою
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює черговий фейк про начебто "захоплення в заручники" українськими військовими 500 цивільних у Куп’янську-Вузловому на Харківщині та використання їх як "живого щита". 

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У Центрі наголошують – такі твердження не відповідають дійсності, вони є елементом інформаційної операції проти України.

Насправді, як зазначають у ЦПД, місцева влада, рятувальники, правоохоронці та волонтерські організації продовжують організовану евакуацію цивільних з Куп’янського району. "Будь-які заяви про "перекриття виходів" чи "розстріли тих, хто намагався виїхати", — вигадки, покликані створити паніку та зірвати евакуаційні заходи.

"Росія вчергове поширює брехню, намагаючись посіяти недовіру серед цивільних до українських Сил оборони", – наголошують у центрі.
