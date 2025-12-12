Російська пропаганда поширює черговий фейк про начебто "захоплення в заручники" українськими військовими 500 цивільних у Куп’янську-Вузловому на Харківщині та використання їх як "живого щита".
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
У Центрі наголошують – такі твердження не відповідають дійсності, вони є елементом інформаційної операції проти України.
Насправді, як зазначають у ЦПД, місцева влада, рятувальники, правоохоронці та волонтерські організації продовжують організовану евакуацію цивільних з Куп’янського району. "Будь-які заяви про "перекриття виходів" чи "розстріли тих, хто намагався виїхати", — вигадки, покликані створити паніку та зірвати евакуаційні заходи.
"Росія вчергове поширює брехню, намагаючись посіяти недовіру серед цивільних до українських Сил оборони", – наголошують у центрі.
- Сьогодні проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони зачистили всю північно-західну околицю Куп'янська. Наразі Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів.