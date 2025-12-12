У Каспійському морі Сили спецоперацій ЗСУ уразили 2 російські підсанкційні судна, які перевозили зброю

Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом «Черная Искра» провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна РФ поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку.

Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

Серед уражених суден – “Композитор Рахманінов” та “Аскар-Сариджа”, які використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.