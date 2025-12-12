На Тернопільщині зафіксували землетрус

Поштовхи були магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

Вночі 11 грудня, о 21:34, у Мельнице-Подільській ТГ Чортківського району Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", – розповіли там.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.