У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоПодії

На Тернопільщині зафіксували землетрус

Поштовхи були магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. 

На Тернопільщині зафіксували землетрус
В Україні зафіксували землетрус
Фото: Скріншот Google Maps

Вночі 11 грудня, о 21:34, у Мельнице-Подільській ТГ Чортківського району Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. 

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", – розповіли там. 

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. 

  • Раніше слабкі підземні поштовхи фіксували у Закарпатській області (1,8 за шкалою Ріхтера), на Буковині (2,6 бали на глибині 3 км). 
  • У лютому на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies