На Тернопільщині зафіксували землетрус

Вночі 11 грудня, о 21:34, у Мельнице-Подільській ТГ Чортківського району Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.
Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", – розповіли там.
За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.
- Раніше слабкі підземні поштовхи фіксували у Закарпатській області (1,8 за шкалою Ріхтера), на Буковині (2,6 бали на глибині 3 км).
- У лютому на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.