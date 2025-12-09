У ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5. Через це поранені щонайменше 33 людини, одна з них має важкі травми. Більшість людей постраждали від падіння предметів.

Як пише видання АР, про це повідомило Агентство пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф.

Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків.

Землетрус магнітудою 7,5 стався близько 23:15 у Тихому океані, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої префектури головного острова Хонсю. Геологічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала та зазначила, що він стався на глибині 44 кілометри.

Хвилі висотою до 70 сантиметрів зафіксували в порту Куджі в префектурі Івате. Через це пошкоджені кілька устаткувань для вирощування устриць. Усі попередження про цунамі були зняті до 6:30 ранку вівторка.

Близько 800 домів залишилися без електрики, а швидкісні поїзди "Сінкансен" та кілька місцевих ліній у регіоні призупинили роботу вранці у вівторок. Електропостачання здебільшого було відновлено до ранку.

Близько 480 мешканців отримали притулок на авіабазі Хачінохе, а для оцінки збитків було задіяно 18 військових гелікоптерів.

Регулятор ядерної безпеки повідомив, що приблизно 450 літрів води розлилося в зоні охолодження відпрацьованого палива на підприємстві з переробки ядерного палива Роккашо в Аоморі, але рівень води залишився в межах норми й небезпеки немає. Аномалій не виявили і на інших ядерних об’єктах.

Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями. Також повідомлено про невелике зростання ризику землетрусу магнітудою до 8 балів та можливого цунамі вздовж північно-східного узбережжя Японії – від префектури Тіба, на схід від Токіо, до Хоккайдо. Жителів 182 муніципалітетів закликали перевірити свою готовність до надзвичайних ситуацій упродовж тижня, наголосивши, що це не прогноз великого землетрусу.