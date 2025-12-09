Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

У Японії пройшов землетрус магнітудою 7,5, поранені понад 30 людей

Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями. 

У Японії пройшов землетрус магнітудою 7,5, поранені понад 30 людей
наслідки попередніх землетрусів у Японії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5. Через це поранені щонайменше 33 людини, одна з них має важкі травми. Більшість людей постраждали від падіння предметів.

Як пише видання АР,  про це повідомило Агентство пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф. 

Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків.

Землетрус магнітудою 7,5 стався близько 23:15 у Тихому океані, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої префектури головного острова Хонсю. Геологічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала та зазначила, що він стався на глибині 44 кілометри.

Хвилі висотою до 70 сантиметрів зафіксували в порту Куджі в префектурі Івате. Через це пошкоджені кілька устаткувань для вирощування устриць. Усі попередження про цунамі були зняті до 6:30 ранку вівторка.

Близько 800 домів залишилися без електрики, а швидкісні поїзди "Сінкансен" та кілька місцевих ліній у регіоні призупинили роботу вранці у вівторок. Електропостачання здебільшого було відновлено до ранку.

Близько 480 мешканців отримали притулок на авіабазі Хачінохе, а для оцінки збитків було задіяно 18 військових гелікоптерів.

Регулятор ядерної безпеки повідомив, що приблизно 450 літрів води розлилося в зоні охолодження відпрацьованого палива на підприємстві з переробки ядерного палива Роккашо в Аоморі, але рівень води залишився в межах норми й небезпеки немає. Аномалій не виявили і на інших ядерних об’єктах.

Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями. Також повідомлено про невелике зростання ризику землетрусу магнітудою до 8 балів та можливого цунамі вздовж північно-східного узбережжя Японії – від префектури Тіба, на схід від Токіо, до Хоккайдо. Жителів 182 муніципалітетів закликали перевірити свою готовність до надзвичайних ситуацій упродовж тижня, наголосивши, що це не прогноз великого землетрусу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies