Німеччина готує зміни в управлінні місцевими активами Роснафти, аби уникнути санкцій США

Це дозволить передати управління активами будь-якій компанії чи організації з офісом у Німеччині.

Німеччина готує зміни в управлінні місцевими активами Роснафти, аби уникнути санкцій США
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Уряд Німеччини планує змінити механізм контролю над локальними активами російської Роснафти через посилення санкцій США, запроваджених проти компанії минулого місяця, пише Bloomberg.

Відповідний законопроєкт скерував до Бундестагу канцлер Фрідріх Мерц. Його розгляд у комітеті з енергетики запланований на 17 грудня.

Проєкт передбачає переведення чинної довірчої форми управління в «публічно-правовий траст» у межах закону про зовнішню торгівлю.

Ці зміни мають забезпечити відповідність американським санкціям після того, як 29 квітня 2026 року сплине чинний дозвіл Мінфіну США, що тимчасово звільняє Німеччину від обмежень.

Берлін узяв під управління німецькі активи Роснафти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Формально материнська компанія залишилася власником, однак будь-які фінансові зв’язки з нею були розірвані.

Rosneft Deutschland володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують приблизно 12% потужностей країни, зокрема у PCK Raffinerie в Шведті поблизу Берліна.

ФРН досі уникала повної націоналізації активів, остерігаючись можливих кроків у відповідь з боку Кремля щодо німецьких компаній у Росії.

Запропонований «публічно-правовий траст» дозволить передати управління активами будь-якій компанії чи організації з офісом у Німеччині — не лише Федеральному мережевому агентству, яке нині виконує функції тимчасового керуючого. У документі пропонують створити механізм «санкційного трасту», який супроводжуватиметься незалежним зберігачем акцій, призначеним судом.

У міністерстві економіки Німеччини підтверджують, що уряд шукає спосіб позбутися необхідності просити у США звільнення від санкцій кожні пів року. 
﻿
