Мером Маямі вперше за 30 років обрано представника Демократичної партії

У Маямі, яке наступного року з подачі Дональда Трампа прийматиме саміт "Великої двадцятки", мером вперше за майже три десятиліття стане представник Демократичної партії.

Як пише Associated Press, Айлін Гіґґінз у вівторок перемогла на виборах, де її основним суперником був республіканець Еміліо Гонзалез, підтриманий президентом США.

Нова очільниця міста володіє іспанською мовою і використовувала у своїй політичній кар'єрі прізвисько "Ла Ґрінґа" - так латиноамериканці, які складають більшість населення Маямі, називають американців.

Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про втрату популярності на тлі суперечливої політики Дональда Трампа, особливо у сфері боротьби з мігрантами.

Вибори мера Маямі були фактично останньою виборчою кампанію перед проміжним голосуванням за новий склад Палати представників та оновлення третини Сенату, яке відбудеться наступної осені.