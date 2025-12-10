Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

Мером Маямі вперше за 30 років обрано представника Демократичної партії

Підтриманий Дональдом Трампом кандидат від республіканців зазнав поразки.

Мером Маямі вперше за 30 років обрано представника Демократичної партії
Маямі
Фото: EPA/UPG

У Маямі, яке наступного року з подачі Дональда Трампа прийматиме саміт "Великої двадцятки", мером вперше за майже три десятиліття стане представник Демократичної партії.

Як пише Associated Press, Айлін Гіґґінз у вівторок перемогла на виборах, де її основним суперником був республіканець Еміліо Гонзалез, підтриманий президентом США. 

Нова очільниця міста володіє іспанською мовою і використовувала у своїй політичній кар'єрі прізвисько "Ла Ґрінґа" - так латиноамериканці, які складають більшість населення Маямі, називають американців. 

Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про втрату популярності на тлі суперечливої політики Дональда Трампа, особливо у сфері боротьби з мігрантами.

Вибори мера Маямі були фактично останньою виборчою кампанію перед проміжним голосуванням за новий склад Палати представників та оновлення третини Сенату, яке відбудеться наступної осені. 
﻿
