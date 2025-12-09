Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Новобранців армії Греції навчатимуть переважно керувати дронами

Також у армії Греції вивчатимуть системи боротьби з дронами.

Новобранців армії Греції навчатимуть переважно керувати дронами
Збройні сили Греції на військовому параді з нагоди Дня незалежності, 25 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас розповів про зміни, заплановані у збройних силах країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Відповідь в одному слові: все. І все має змінитися, якщо ми хочемо мати можливість вижити в цьому новому середовищі”, - відповів міністр на запитання, що змінюється в грецьких збройних силах.

Він заявив, що новобранців армії навчатимуть переважно керувати дронами, а також вивчатимуть як системи боротьби з дронами, так і проти них. Натомість традиційна зброя використовуватиметься переважно для самооборони.

Дендіас наголосив, що епоху, коли солдати шикувалися поруч один з одним і починали стріляти, слід забути. 

“Новий солдат сидить перед екраном, керуючи одним або кількома FPV чи іншими дронами. Це сьогоднішні бойові засоби. Зброя призначена для самозахисту”, - підкреслив міністр оборони Греції.
