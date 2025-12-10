ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Світ

Нобелівський комітет не знає місце перебування лауреатки премії миру

Пресконференція Марії Мачадо в Осло була скасована, а присутність її на церемонії під питанням.

Опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG

Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо не приїхала до Осло у вівторок на заплановану Нобелівським комітетом пресконференцію напередодні церемонії вручення їй премії миру. 

Як пише BBC, члени комітету наразі не знають, де перебуває Мачадо та чи зможе вона все ж виконати обіцянку особисто прибути до норвезької столиці для отримання премії 10 грудня. Попри це, родина опозиціонерки вже чекає на неї в Осло.

Уряд Венесуели заявляв, що в разі виїзду за кордон Мачадо буде вважатися втікачкою і матиме ще більші проблеми із законом - особливо якщо спробує повернутися додому.

На публіці опозиціонерка не з'являлася майже рік - з 9 січня, коли брала участь у протесті в Каракасі проти інавгурації диктатора Ніколаса Мадуро.
