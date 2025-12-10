Нобелівський комітет не знає місце перебування лауреатки премії миру

Пресконференція Марії Мачадо в Осло була скасована, а присутність її на церемонії під питанням.

Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо не приїхала до Осло у вівторок на заплановану Нобелівським комітетом пресконференцію напередодні церемонії вручення їй премії миру.

Як пише BBC, члени комітету наразі не знають, де перебуває Мачадо та чи зможе вона все ж виконати обіцянку особисто прибути до норвезької столиці для отримання премії 10 грудня. Попри це, родина опозиціонерки вже чекає на неї в Осло.

Уряд Венесуели заявляв, що в разі виїзду за кордон Мачадо буде вважатися втікачкою і матиме ще більші проблеми із законом - особливо якщо спробує повернутися додому.

На публіці опозиціонерка не з'являлася майже рік - з 9 січня, коли брала участь у протесті в Каракасі проти інавгурації диктатора Ніколаса Мадуро.