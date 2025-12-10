Парламент Франції ухвалив частину бюджету на 2026 рік, про який сперечались місяцями

Національні збори Франції у вівторок після місяців дебатів нарешті змогли схвалити бюджет соціального забезпечення - першу з двох частин кошторису на 2026 рік.

Як пише "Укрінформ", проєкт, поданий урядом Себастьєна Лекорню, отримав підтримку з перевагою лише у 13 голосів. До останнього не було зрозуміло, чи вдасться прем'єру, який не має більшості у парламенті, все ж домогтися позитивного результату. Проте на допомогу йому прийшли соціалісти, які вирішили все ж голосувати за бюджет.

Лекорню привітав парламент з компромісом, який "дозволяє рухатися в напрямку загального інтересу".

Проте попереду голосування за основну частину бюджету, яке обіцяє бути набагато складнішим. Документ нині на розгляді Сенату, там за нього голосуватимуть орієнтовно 15 грудня. Згідно з конституцією, схвалити кошторис парламент має до 31 грудня.