ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Парламент Франції ухвалив частину бюджету на 2026 рік, про який сперечались місяцями

Уряд Себастьєна Лекорню здобув локальну перемогу, але найскладніша частина ще попереду.

Парламент Франції ухвалив частину бюджету на 2026 рік, про який сперечались місяцями
Парламент Франції
Фото: EPA/UPG

Національні збори Франції у вівторок після місяців дебатів нарешті змогли схвалити бюджет соціального забезпечення - першу з двох частин кошторису на 2026 рік.

Як пише "Укрінформ", проєкт, поданий урядом Себастьєна Лекорню, отримав підтримку з перевагою лише у 13 голосів. До останнього не було зрозуміло, чи вдасться прем'єру, який не має більшості у парламенті, все ж домогтися позитивного результату. Проте на допомогу йому прийшли соціалісти, які вирішили все ж голосувати за бюджет.

Лекорню привітав парламент з компромісом, який "дозволяє рухатися в напрямку загального інтересу". 

Проте попереду голосування за основну частину бюджету, яке обіцяє бути набагато складнішим. Документ нині на розгляді Сенату, там за нього голосуватимуть орієнтовно 15 грудня. Згідно з конституцією, схвалити кошторис парламент має до 31 грудня.
