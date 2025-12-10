НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСвіт

78% українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ, мають роботу

Серед мігрантів з України, які переїхали раніше, цей показник становить 92%.

78% українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ, мають роботу
Українці, які прибули до Варшави, отримують необхідні консультації у службі допомоги біженцям на залізничній станції Варшава Схо
Фото: EPA/UPG

У Польщі провели опитування щодо інтеграції українців у Польщі, дані з якого наводить Укрінформ.

“Результати опитування засвідчили суттєве покращення становища іммігрантів на ринку праці, підвищення фінансової самостійності, розширення мережі контактів із поляками та помітне зростання рівня володіння польською мовою. Так, дослідження показало, що основним джерелом забезпечення українських іммігрантів у 2025 році став заробіток у Польщі. Дохід від роботи у структурі доходів довоєнних іммігрантів складає 92%, біженців - 78%”, - йдеться у результатах опитування.

Уточнюється, що серед біженців зросла частка людей зі стабільною роботою, а рівень безробіття знизився. Крім того, українці рідше, ніж раніше, погоджуються на некваліфіковані посади, водночас близько 36% з них працюють не за кваліфікацією.

Середня зарплата українців у Польщ зростає темпами, співставними із загальною динамікою місцевої економіки, а найвищими залишаються доходи у сфері IT, будівництві та транспорті.

Водночас фіксується зниження частоти та обсягів грошових переказів в Україну з Польщі. Серед причин - те, що життя в Польщі стає дорожчим, українці все більше інвестують у власні потреби в країні і мають менше короткострокових планів повернення. У 2025 році 51% іммігрантів довоєнного періоду і 24% біженців висловлювали намір залишитися у Польщі на постійній основі.

Зазначається, що цьогоріч 81% українців забезпечують себе житлом без сторонньої допомоги. Орендують житло 72% українців, ще 9% купують власне житло. Зменшилась кількість людей, які змушені проживати в колективних центрах, переважно там залишаються особи віком від 45 років.

Як показує дослідження, 63% респондентів заявили про вільне або хороше володіння польською, і лише 4% зазначили, що не знають мови.
﻿
