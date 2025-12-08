НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент України готовий здійснити візит до Польщі, якщо буде запрошення

Попри відсутність зустрічей з новим президентом, Україна і Польща тримають контакт через прем'єра і МЗС. 

Президент України готовий здійснити візит до Польщі, якщо буде запрошення
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Президент України Володимир Зеленський готовий здійснити візит до Польщі, коли буде відповідне запрошення. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.

Коментуючи те, чому польської влади не було на зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні, президент сказав, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський брав участь у відеообговоренні. Польська сторона завжди представлена в обговореннях у форматі “коаліції охочих”.

“Що стосується президента Польщі – я з задоволенням зустрінусь з ним. Я йому це сказав по телефону. Я його запросив, сказав, обирайте, будь ласка, дату. Ми поважаємо Польщу, вдячні за те, що вони прихистили наших людей, допомагають, підтримують. І ми завжди відкриті, в нас багато різних дат. Будь-яку дату обирайте, з задоволенням буду зустрічатися з новим президентом Польщі, паном Навроцьким”, – сказав він.

Зеленський додав, що нещодавно отримав сигнал про запрошення від Навроцького, але йому потрібна дата. Тоді, якщо Кароль Навроцький офіційно або неофіційно запросить, то президент України приїде. Зеленський додав, що для нього цей візит є важливим.
