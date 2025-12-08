Президент України готовий здійснити візит до Польщі, якщо буде запрошення

Президент України Володимир Зеленський готовий здійснити візит до Польщі, коли буде відповідне запрошення. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.

Коментуючи те, чому польської влади не було на зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні, президент сказав, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський брав участь у відеообговоренні. Польська сторона завжди представлена в обговореннях у форматі “коаліції охочих”.

“Що стосується президента Польщі – я з задоволенням зустрінусь з ним. Я йому це сказав по телефону. Я його запросив, сказав, обирайте, будь ласка, дату. Ми поважаємо Польщу, вдячні за те, що вони прихистили наших людей, допомагають, підтримують. І ми завжди відкриті, в нас багато різних дат. Будь-яку дату обирайте, з задоволенням буду зустрічатися з новим президентом Польщі, паном Навроцьким”, – сказав він.

Зеленський додав, що нещодавно отримав сигнал про запрошення від Навроцького, але йому потрібна дата. Тоді, якщо Кароль Навроцький офіційно або неофіційно запросить, то президент України приїде. Зеленський додав, що для нього цей візит є важливим.

Цього року Польща отримала нового президента – Кароля Навроцього, що виступає за зменшення деякої допомоги Україні. Після вступу на посаду Навроцький він мав із Зеленським телефонні розмови, але візитів не було.

28 листопада на пресконференції Навроцький сказав, що запрошує Зеленського приїхати.



