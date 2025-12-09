Reuters: Сизранський НПЗ зупинено через атаку безпілотника

Ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) зупинив переробку нафти після того, як його пошкодили 5 грудня внаслідок атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.

За даними джерел, дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6. Це основне обладнання заводу, яке було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту.

Одне з джерел повідомило, що теперішні ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

За даними галузевих джерел, переробка нафти на Сизранському НПЗ, який належить “Роснєфті”, минулого року була значно нижчою за потужність. Вона становила близько 90 тис. барелів на добу, або 4,3 млн метричних тонн.

Минулого року завод виробив 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 700 тис. тонн мазуту.