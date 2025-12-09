Зеленський про мирні переговори: невдовзі будемо готові направити доопрацьовані документи в США

«Усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття», - заявив глава держави.

9 грудня відбулася розмова Володимира Зеленського із переговорною командою про результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

За словами глави держави, 8 грудня про це домовилися на рівні лідерів.

«Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше», - сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона зацікавлена у «справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою».

«І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати», - повідомив Зеленський.