НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаПолітика

Свириденко і Бессент обговорили санкції проти Росії

Також співрозмовники обговорили реформи та боротьби з корупцією в Україні.

Свириденко і Бессент обговорили санкції проти Росії
Міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив подробиці про розмову з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

“Під час нашої зустрічі я наголосив на зобов'язанні президента Трампа забезпечити міцний мир в Україні та обговорив санкції Міністерства фінансів проти провідних російських нафтових гігантів, Лукойлу та Роснефти”, - написав Бессент.

Також американский урядовець повторив важливість просування порядку денного реформ та боротьби з корупцією в Україні.

Скотт Бессент запевнив, що Інвестиційний фонд реконструкції США та України гарантуватиме, що ніхто, хто підтримував війну Росії, не зможе отримати прибуток від відновлення України.

  • Свириденко і міністр фінансів США обговорили роботу американсько-українського інвестфонду. Вже призначили інвестиційного радника Фонду - компанію Alvarez & Marsal.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies