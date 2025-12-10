Свириденко і Бессент обговорили санкції проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив подробиці про розмову з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.
“Під час нашої зустрічі я наголосив на зобов'язанні президента Трампа забезпечити міцний мир в Україні та обговорив санкції Міністерства фінансів проти провідних російських нафтових гігантів, Лукойлу та Роснефти”, - написав Бессент.
Також американский урядовець повторив важливість просування порядку денного реформ та боротьби з корупцією в Україні.
Скотт Бессент запевнив, що Інвестиційний фонд реконструкції США та України гарантуватиме, що ніхто, хто підтримував війну Росії, не зможе отримати прибуток від відновлення України.
- Свириденко і міністр фінансів США обговорили роботу американсько-українського інвестфонду. Вже призначили інвестиційного радника Фонду - компанію Alvarez & Marsal.