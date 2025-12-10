Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Британія додала у санкційні списки ідеолога рашизму Дугіна та інших пропагандистів

Обмеження стосуватимуться п'яти юридичних осіб, винних у дестабілізації ситуації щодо України.

Британія додала у санкційні списки ідеолога рашизму Дугіна та інших пропагандистів
Фото: rada.gov.ua

Міністерство фінансів Сполученого Королівства оновило документ щодо санкцій, застосованих проти росіян, додавши туди дві фізичні та п'ять юридичних осіб, звинувачених у пропагандистській діяльності.

Як зазначено у розпрядженні відомства, обмеження застосовано проти ідеолога рашизму та розпалювача війни в Україні Алєксандра Дугіна та блогера Міхаїла Звінчука.

Також санкції стосуватимуться компаній "Центр геополітичних експертиз", "Рибарь", "Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном", "Golos" та "Euromore". Останні дві є російськомовними медіапроєктами в Бельгії, які займаються поширенням пропаганди та дестабілізацією ситуації щодо України.
