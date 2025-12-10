Британія додала у санкційні списки ідеолога рашизму Дугіна та інших пропагандистів

Міністерство фінансів Сполученого Королівства оновило документ щодо санкцій, застосованих проти росіян, додавши туди дві фізичні та п'ять юридичних осіб, звинувачених у пропагандистській діяльності.

Як зазначено у розпрядженні відомства, обмеження застосовано проти ідеолога рашизму та розпалювача війни в Україні Алєксандра Дугіна та блогера Міхаїла Звінчука.

Також санкції стосуватимуться компаній "Центр геополітичних експертиз", "Рибарь", "Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном", "Golos" та "Euromore". Останні дві є російськомовними медіапроєктами в Бельгії, які займаються поширенням пропаганди та дестабілізацією ситуації щодо України.