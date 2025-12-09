МВС: у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, понад 80 тисяч записів

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив актуальні дані Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Він повідомив, що у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин понад 80 тисяч записів.
“Це і військові, і цивільні, це громадяни України, громадяни інших країн та особи без громадянства, але всі ті, які на законних підставах перебували на території України”, - розповів Артур Добросердов.
Він уточнив, що наразі в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є люди, доля яких невідома з 2014 року.
Водночас трапляються випадки, коли з громадянином на певний час просто був втрачений зв'язок. Це стосується військовослужбовців, які повернулися з виконання бойового завдання, або цивільних, які опинилися в окупації, але змогли передати інформацію про себе через деякий час.
- В кінці минулого року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувало майже 60 тис. осіб.