ГоловнаСуспільствоВійна

МВС: у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, понад 80 тисяч записів

Це і військові, і цивільні особи.

МВС: у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, понад 80 тисяч записів
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов
Фото: МВС

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив актуальні дані Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Він повідомив, що у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин понад 80 тисяч записів. 

“Це і військові, і цивільні, це громадяни України, громадяни інших країн та особи без громадянства, але всі ті, які на законних підставах перебували на території України”, - розповів Артур Добросердов.

Він уточнив, що наразі в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є люди, доля яких невідома з 2014 року.

Водночас трапляються випадки, коли з громадянином на певний час просто був втрачений зв'язок. Це стосується військовослужбовців, які повернулися з виконання бойового завдання, або цивільних, які опинилися в окупації, але змогли передати інформацію про себе через деякий час. 
