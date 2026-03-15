Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Формула-1, Гран-прі Китаю: Антонеллі переписав рекорд, а Гемільтон повернувся на подіум

У Шанхаї завершився другий етап королівських перегонів. Можна констатувати, що він не залишив байдужим жодного вболівальника Формули-1.

Хтось зрадів дублю від «Мерседесу», хтось точно засмутився через результат «Макларена», а вболівальники Льюїса Гемільтона нарешті дочекалися моменту, коли їхній кумир знову зійшов на подіум.

Про головні події гонки в Шанхаї, рекорди пілотів й відверті провали фаворитів – в огляді на LB.ua.

Кімі Антонеллі після перемоги в гонці
Фото: EPA/UPG

Рекорди Антонеллі

Ще в минулому сезоні Андреа Кімі Антонеллі заявив про себе. Молодий, однак дуже вправний гонщик, готовий нав’язувати боротьбу асам Формули-1. І, якщо в минулому сезоні він міг похизуватися трьома подіумами (третє місце Гран-прі Канади, друге на Гран-прі Бразилії і третє на Гран-прі Лас-Вегаса), то вже цього року Антонеллі здобув дебютну перемогу у заїзді.

Кімі Антонеллі керує болідом
Фото: EPA/UPG
Усе розпочалося ще з кваліфікації, яку пілот «Мерседеса» виграв, ставши наймолодшим в історії її переможцем. Своє домінування пілот продовжив і в гонці. Він зміг утримати лідерство й врешті здобув свою першу перемогу у королівських перегонах.

Таким чином, Антонеллі став другим наймолодшим переможцем гонки Ф-1. Рекорд досі утримує Макс Ферстаппен, який у 2016 році виграв іспанський етап у віці 18 років і 228 днів.

Кімі Антонеллі з кубком переможця Гран-прі Китаю
Фото: EPA/UPG
Молодий італієць не приховував радості після фінішу.

«Я просто не можу знайти слів. Чесно кажучи, я ось-ось розплачуся. Величезне спасибі моїй команді. Саме вони допомогли мені здійснити цю мрію. Ми лише на початку шляху, і ми продовжуємо рухатися вперед. Учора я сказав, що дуже хочу повернути Італію на вершину, і сьогодні нам це вдалося. Хоча під кінець я майже не пережив серцеву атаку через невеликий спад швидкості, але загалом це була хороша гонка», – сказав Антонеллі після перемоги.

Він справді повернув Італію на вершину, адже став першим італійським гонщиком з перемогою на Гран-прі Формули-1 за останні 20 років. Востаннє це вдавалося Джанкарло Фізікеллі у 2006-му в Малайзії.

Дубль «Мерседес»

Варто відзначити всю команду «Мерседес», яка все зробила фактично ідеально – від тактики й стратегії до виконання. Як наслідок – перше та друге місця на подіумі посіли саме гонщики «Мерседесу».

Гран-прі Китаю, Формула-1
Фото: EPA/UPG
Цікаво, що в першій гонці сезону перемогу здобув Рассел, а другим став Антонеллі, а на Гран-прі Китаю вони «помінялися»: Антонеллі переміг, а Рассел став другим. Важливо й те, що обидва пілоти з повагою ставляться один до одного й наголошують на здоровій конкуренції в команді.

«Джордж – неймовірний пілот, дуже сильний у всіх аспектах, тож, щоб перемогти його, довелося докласти чимало зусиль», – сказав Антонеллі після перемоги на Гран-прі Китаю.

Джордж Рассел під час гонки
Фото: EPA/UPG
З огляду на результати команди, в цьому сезоні на нас чекатиме ще більше інтриги. Зокрема, в боротьбу за Кубок конструкторів втрутиться ще й «Мерседес».

Гемільтон знову на подіумі

Дочекалися! На тріумф Гемільтона у складі «Феррарі» довелося чекати 25 гонок! Уявіть собі, король Формули-1, чемпіон світу Льюїс Гемільтон востаннє був на подіумі «Феррарі» у листопаді 2024 року. Тоді британець став другим на Гран-прі Лас-Вегаса.

Британський пілот Льюїс Гемільтон
Фото: EPA/UPG
До речі, цікаво й те, що тоді, у 2024 році, перемогу здобув його напарник по «Мерседесу» Джордж Рассел. Сам же Гемільтон стартував в основній гонці лише з 10-ї позиції й став другим, продемонструвавши найвищий пілотаж.

Минуло 16 місяців, і Льюїс знову на подіумі. Символічно, що поруч із ним його колишня команда.

«По-перше, я мушу щиро привітати Кімі. Я дуже, дуже радий за тебе, друже, і для мене велика честь розділити цей момент з ним. Він зайняв моє місце в цій чудовій команді, тож величезні вітання «Мерседесу». Зараз вони дійсно вириваються вперед, і нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб не відставати.

Мені було дуже весело. Ми мали чудовий старт. Мені не вдалося утримати цих хлопців позаду, але залишатися в боротьбі – це була одна з найприємніших гонок, які я мав за довгий-довгий час, якщо не за все життя», – так свій виступ оцінив гонщик «Феррарі».

Льюїс Гемільтон (ліворуч) виконує поворот під час перегонів
Фото: EPA/UPG
Важливо й те, що Льюїс нарешті похвалив команду. Якщо в минулому сезоні ми звикли чути від нього, що команда робить усе не так, то зараз нарешті чуємо слова подяки.

«Я маю висловити величезну подяку всім у "Феррарі" за те, що вони вивели нас на цю позицію. Я знаю, що це не зовсім те, чого ми прагнемо, ми хочемо бути попереду, там, де ці хлопці. Але ми маємо чудову платформу для роботи, і нам просто треба їхати на повній швидкості», – підсумував британець.

Провал «Макларен»

Головними невдахами цього заїзду стали пілоти «Макларен». Ті, хто в минулому сезоні виграли всі головні титули, цей рік починають не так вдало, як би їм хотілося.

Гонка в рамках Гран-прі Китаю, Формула-1
Фото: EPA/UPG
Перша гонка сезону вийшла невдалою – Норріс став п’ятим, а Піастрі взагалі не стартував, адже розбив болід під час виїзду на стартову решітку.

Ця «лихоманка» потроху накриває «Макларен», адже на Гран-прі Китаю жоден із пілотів «Папаї» не зміг навіть стартувати. У команді повідомили, що у болідів виникла проблема з електрикою. Через це механіки були змушені зняти днище машини й перевірити низку компонентів.

Таким чином, Оскар Піастрі встановив свій так званий антирекорд, ставши першим гонщиком «Макларен» з 1969 року, який двічі поспіль не зміг стартувати в гонках.

Після двох етапів маємо таке розташування пілотів в особистому заліку:

  1. Джордж Рассел (Mercedes) – 51 очко;
  2. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 47;
  3. Шарль Леклер (Ferrari) – 34;
  4. Льюїс Гемільтон (Ferrari) – 33;
  5. Олівер Берман (Haas) – 17;
  6. Ландо Норріс (McLaren) – 15;
  7. П’єр Гаслі (Alpine) – 9;
  8. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 8;
  9. Ліам Лоусон (Racing Bulls) – 8;
  10. Арвін Ліндблад (Racing Bulls) – 4.

У Кубку конструкторів лідирує «Мерседес», «Феррарі» й «Макларен» – другі й треті відповідно:

  1. Mercedes – 98 очок;
  2. Ferrari – 67;
  3. McLaren – 18;
  4. Haas – 17;
  5. Red Bull – 12;
  6. Racing Bulls – 12;
  7. Alpine – 10;
  8. Audi – 2;
  9. Williams – 2;
  10. Cadillac – 0.

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 29 березня, в Японії. Після неї королівські перегони підуть на вимушені п’ятитижневі канікули через скасування етапів у Бахрейні й Саудівській Аравії.

Діана Звягінцева
Читайте також
