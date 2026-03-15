Формула-1, Гран-прі Китаю: Антонеллі переписав рекорд, а Гемільтон повернувся на подіум

Про головні події гонки в Шанхаї , рекорди пілотів й відверті провали фаворитів – в огляді на LB.ua.

Хтось зрадів дублю від «Мерседесу», хтось точно засмутився через результат «Макларена», а вболівальники Льюїса Гемільтона нарешті дочекалися моменту, коли їхній кумир знову зійшов на подіум.

У Шанхаї завершився другий етап королівських перегонів. Можна констатувати, що він не залишив байдужим жодного вболівальника Формули-1 .

Рекорди Антонеллі

Ще в минулому сезоні Андреа Кімі Антонеллі заявив про себе. Молодий, однак дуже вправний гонщик, готовий нав’язувати боротьбу асам Формули-1. І, якщо в минулому сезоні він міг похизуватися трьома подіумами (третє місце Гран-прі Канади, друге на Гран-прі Бразилії і третє на Гран-прі Лас-Вегаса), то вже цього року Антонеллі здобув дебютну перемогу у заїзді.

Фото: EPA/UPG Кімі Антонеллі керує болідом

Усе розпочалося ще з кваліфікації, яку пілот «Мерседеса» виграв, ставши наймолодшим в історії її переможцем. Своє домінування пілот продовжив і в гонці. Він зміг утримати лідерство й врешті здобув свою першу перемогу у королівських перегонах.

Таким чином, Антонеллі став другим наймолодшим переможцем гонки Ф-1. Рекорд досі утримує Макс Ферстаппен, який у 2016 році виграв іспанський етап у віці 18 років і 228 днів.

Фото: EPA/UPG Кімі Антонеллі з кубком переможця Гран-прі Китаю

Молодий італієць не приховував радості після фінішу.

«Я просто не можу знайти слів. Чесно кажучи, я ось-ось розплачуся. Величезне спасибі моїй команді. Саме вони допомогли мені здійснити цю мрію. Ми лише на початку шляху, і ми продовжуємо рухатися вперед. Учора я сказав, що дуже хочу повернути Італію на вершину, і сьогодні нам це вдалося. Хоча під кінець я майже не пережив серцеву атаку через невеликий спад швидкості, але загалом це була хороша гонка», – сказав Антонеллі після перемоги.

Він справді повернув Італію на вершину, адже став першим італійським гонщиком з перемогою на Гран-прі Формули-1 за останні 20 років. Востаннє це вдавалося Джанкарло Фізікеллі у 2006-му в Малайзії.

Дубль «Мерседес»

Варто відзначити всю команду «Мерседес», яка все зробила фактично ідеально – від тактики й стратегії до виконання. Як наслідок – перше та друге місця на подіумі посіли саме гонщики «Мерседесу».

Фото: EPA/UPG Гран-прі Китаю, Формула-1

Цікаво, що в першій гонці сезону перемогу здобув Рассел, а другим став Антонеллі, а на Гран-прі Китаю вони «помінялися»: Антонеллі переміг, а Рассел став другим. Важливо й те, що обидва пілоти з повагою ставляться один до одного й наголошують на здоровій конкуренції в команді.

«Джордж – неймовірний пілот, дуже сильний у всіх аспектах, тож, щоб перемогти його, довелося докласти чимало зусиль», – сказав Антонеллі після перемоги на Гран-прі Китаю.

Фото: EPA/UPG Джордж Рассел під час гонки

З огляду на результати команди, в цьому сезоні на нас чекатиме ще більше інтриги. Зокрема, в боротьбу за Кубок конструкторів втрутиться ще й «Мерседес».

Гемільтон знову на подіумі

Дочекалися! На тріумф Гемільтона у складі «Феррарі» довелося чекати 25 гонок! Уявіть собі, король Формули-1, чемпіон світу Льюїс Гемільтон востаннє був на подіумі «Феррарі» у листопаді 2024 року. Тоді британець став другим на Гран-прі Лас-Вегаса.

Фото: EPA/UPG Британський пілот Льюїс Гемільтон

До речі, цікаво й те, що тоді, у 2024 році, перемогу здобув його напарник по «Мерседесу» Джордж Рассел. Сам же Гемільтон стартував в основній гонці лише з 10-ї позиції й став другим, продемонструвавши найвищий пілотаж.

Минуло 16 місяців, і Льюїс знову на подіумі. Символічно, що поруч із ним його колишня команда.

«По-перше, я мушу щиро привітати Кімі. Я дуже, дуже радий за тебе, друже, і для мене велика честь розділити цей момент з ним. Він зайняв моє місце в цій чудовій команді, тож величезні вітання «Мерседесу». Зараз вони дійсно вириваються вперед, і нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб не відставати.

Мені було дуже весело. Ми мали чудовий старт. Мені не вдалося утримати цих хлопців позаду, але залишатися в боротьбі – це була одна з найприємніших гонок, які я мав за довгий-довгий час, якщо не за все життя», – так свій виступ оцінив гонщик «Феррарі».

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемільтон (ліворуч) виконує поворот під час перегонів

Важливо й те, що Льюїс нарешті похвалив команду. Якщо в минулому сезоні ми звикли чути від нього, що команда робить усе не так, то зараз нарешті чуємо слова подяки.

«Я маю висловити величезну подяку всім у "Феррарі" за те, що вони вивели нас на цю позицію. Я знаю, що це не зовсім те, чого ми прагнемо, ми хочемо бути попереду, там, де ці хлопці. Але ми маємо чудову платформу для роботи, і нам просто треба їхати на повній швидкості», – підсумував британець.

Провал «Макларен»

Головними невдахами цього заїзду стали пілоти «Макларен». Ті, хто в минулому сезоні виграли всі головні титули, цей рік починають не так вдало, як би їм хотілося.

Фото: EPA/UPG Гонка в рамках Гран-прі Китаю, Формула-1

Перша гонка сезону вийшла невдалою – Норріс став п’ятим, а Піастрі взагалі не стартував, адже розбив болід під час виїзду на стартову решітку.

Ця «лихоманка» потроху накриває «Макларен», адже на Гран-прі Китаю жоден із пілотів «Папаї» не зміг навіть стартувати. У команді повідомили, що у болідів виникла проблема з електрикою. Через це механіки були змушені зняти днище машини й перевірити низку компонентів.

Таким чином, Оскар Піастрі встановив свій так званий антирекорд, ставши першим гонщиком «Макларен» з 1969 року, який двічі поспіль не зміг стартувати в гонках.

Після двох етапів маємо таке розташування пілотів в особистому заліку:

Джордж Рассел (Mercedes) – 51 очко; Кімі Антонеллі (Mercedes) – 47; Шарль Леклер (Ferrari) – 34; Льюїс Гемільтон (Ferrari) – 33; Олівер Берман (Haas) – 17; Ландо Норріс (McLaren) – 15; П’єр Гаслі (Alpine) – 9; Макс Ферстаппен (Red Bull) – 8; Ліам Лоусон (Racing Bulls) – 8; Арвін Ліндблад (Racing Bulls) – 4.

У Кубку конструкторів лідирує «Мерседес», «Феррарі» й «Макларен» – другі й треті відповідно:

Mercedes – 98 очок; Ferrari – 67; McLaren – 18; Haas – 17; Red Bull – 12; Racing Bulls – 12; Alpine – 10; Audi – 2; Williams – 2; Cadillac – 0.

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 29 березня, в Японії. Після неї королівські перегони підуть на вимушені п’ятитижневі канікули через скасування етапів у Бахрейні й Саудівській Аравії.