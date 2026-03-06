Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСпорт

Команда Формули-1 офіційно підтвердила, що не зможе фінішувати на Гран-прі Австралії

Боліди мають критичну проблему з двигуном, яка може загрожувати навіть здоров'ю пілотів.

Команда Формули-1 офіційно підтвердила, що не зможе фінішувати на Гран-прі Австралії
Болід Aston Martin
Фото: Formula 1

Команда Aston Martin на пресконференції у Мельбурні повідомила, що її боліди не зможуть подолати дистанцію дебютної гонки нового сезону Формули-1 - Гран-прі Австралії.

Як пише сайт F1, стайня, за яку виступають Ленс Стролл та Фернандо Алонсо, не зуміла впоратися з критичною проблемою з мотором виробництва японського концерну Honda. Силова установка з невідомих причин видає великі вібрації під час роботи, через що буквально руйнується батарея.

Починаючи з цього року, 50% потужності у Формулі-1 генерує електродвигун. Тож втрата батареї з технічних причин буквально залишає Aston Martin без можливості проїхати гонку. 

Що гірше - вібрації передаються на кермо і можуть негативно впливати на нерви рук пілотів. Фернандо Алонсо за таких обставин може проїхати лише 25 кіл, а Ленс Стролл, у якого була травма кисті руки, витримує не більше 15.

Голова команди, відомий конструктор низки чемпіонських болідів у Формулі-1 Едріан Ньюї разом з представником Honda пообіцяв зрештою усунути проблему. В Австралії на болідах вже протестують ефективність тимчасового рішення, розробленого інженерами.

Гран-прі Австралії відбудеться у неділю, 8 березня.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies