Команда Формули-1 офіційно підтвердила, що не зможе фінішувати на Гран-прі Австралії

Боліди мають критичну проблему з двигуном, яка може загрожувати навіть здоров'ю пілотів.

Команда Aston Martin на пресконференції у Мельбурні повідомила, що її боліди не зможуть подолати дистанцію дебютної гонки нового сезону Формули-1 - Гран-прі Австралії.

Як пише сайт F1, стайня, за яку виступають Ленс Стролл та Фернандо Алонсо, не зуміла впоратися з критичною проблемою з мотором виробництва японського концерну Honda. Силова установка з невідомих причин видає великі вібрації під час роботи, через що буквально руйнується батарея.

Починаючи з цього року, 50% потужності у Формулі-1 генерує електродвигун. Тож втрата батареї з технічних причин буквально залишає Aston Martin без можливості проїхати гонку.

Що гірше - вібрації передаються на кермо і можуть негативно впливати на нерви рук пілотів. Фернандо Алонсо за таких обставин може проїхати лише 25 кіл, а Ленс Стролл, у якого була травма кисті руки, витримує не більше 15.

Голова команди, відомий конструктор низки чемпіонських болідів у Формулі-1 Едріан Ньюї разом з представником Honda пообіцяв зрештою усунути проблему. В Австралії на болідах вже протестують ефективність тимчасового рішення, розробленого інженерами.

Гран-прі Австралії відбудеться у неділю, 8 березня.