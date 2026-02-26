На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Бенфіка" Трубіна і Судакова вилетіла з Ліги чемпіонів

Повторення розв'язки фіналу основного раунду з голом голкіпера не сталося.

"Бенфіка" Трубіна і Судакова вилетіла з Ліги чемпіонів
Реал - Бенфіка 2:1
Фото: EPA/UPG

Найбільш український клуб у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів "Бенфіка" припинила боротьбу за трофей. У матчі-відповіді першого раунду плей-оф португальці з Анатолієм Трубіним у воротах і Георгієм Судаковим на лаві запасних вдруге поступилися "Реалу", де Андрій Лунін звично був не на полі.

"Бенфіка" подарувала вболівальникам надію на камбек, коли на 14-ій хвилині Рафа Сілва відкрив рахунок і встановив паритет за сумою двох ігор. Але щастя тривало лише два оберти стрілки: Чуамені зрівняв, знову забезпечивши перевагу мадридцям.

А по перерві головна дійова особа дуелі Вінісіус Жуніор взагалі не лишив "орлам" шансів на диво. Хоча б цього разу минулося без расистського скандалу. 

2:1 у підсумку - Трубін та Судаков тепер можуть зосередитися на чемпіонаті Португалії. 

Ілля Забарний не отримав ігрової практики від наставника "ПСЖ" у нічийному матчі з "Монако", який вивів парижан до 1/8 фіналу. "Аталанта" несподівано змогла оговтатися від поразки "Боруссії" тижневої давнини і видала 4:1 з проходом далі. Справжня драма сталася у Турині, де "Ювентус" відіграв дефіцит у 3 м'ячі з "Галатасараєм", перевів матч в овертайми, але там двічі пропустив і вилетів. 

﻿
