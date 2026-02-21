Україна завершила участь на зимовій Олімпіаді без жодної медалі

Це - третій випадок в історії країни: до цього "синьо-жовті" залишалися без нагород у 2002 та 2010 роках.

Українські спортсмени завершили виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) без жодної медалі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це - третій випадок в історії України, коли команда не змогла вибороти медалей на зимовій Олімпіаді. До цього "синьо-жовті" залишалися без нагород у 2002 та 2010 роках.

На Олімпіаді-2026 Україну представляли 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

У дебютному 1994 році на зимовій Олімпіаді Україну представляло 37 атлетів, в 1998 році - 56, в рекордному 2002 році - 70, в 2006 році - 53, в 2010 році - 47, в 2014 році - 43, в 2018 році - 33 і в 2022 році - 45 атлетів. За ці роки українські спортсмени завоювали 3 золотих, 2 срібних і 4 бронзових медалі на зимових Олімпіадах.

У 1994 році Україна отримала по одній золотій і бронзовій нагороді, у 1998 році - 1 срібну, 2006 році - 2 бронзові, 2014 році - 1 золоту і 1 бронзову, у 2018 році - 1 золоту, у 2022 році - 1 срібну, а в 2002 і в 2010 роках Україна не виборола жодної медалі.

Зимова Олімпіада в Італії відзначилася низкою подій, які стосувалися української команди. Зокрема, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом за намір виступати в змаганнях у "шоломі пам’яті" із фотографіями загиблих через війну українських спортсменів.

Також Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися на Олімпіада у своєму екіпіруванні, який включав шолом з цитатою української поетеси Ліни Костенко "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Його історія повторила досвід української сноубордистки Катерини Коцар - її шолом заборонили через напис "Be brave like Ukrainian".