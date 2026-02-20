Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Українець Окіпнюк – десятий у фіналі змагань з лижної акробатики на Олімпійських іграх-2026

Дмитро Котовський не зміг подолати кваліфікацію.

Українець Окіпнюк – десятий у фіналі змагань з лижної акробатики на Олімпійських іграх-2026
Олександр Окіпнюк виступає на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 лютого, в Італії завершилися змагання з лижної акробатики серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиним українцем, який пройшов до фіналу, став Олександр Окіпнюк. 

Дмитро Котовський (80,97 бала), Максим Кузнєцов (64,60) і Ян Гаврюк (53,84) натомість не змогли подолати стадію кваліфікую.

Дмитро Котовський під час стрибка
Фото: EPA/UPG
Дмитро Котовський під час стрибка

У фіналі змагань Окіпнюк виконав два стрибки – 101,00 і 92,31 бала – і фінішував десятим. Цього не вистачило для виходу в суперфінал.

Олександр Окіпнюк під час своєї спроби на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG
Олександр Окіпнюк під час своєї спроби на Олімпіаді-2026

Олександр Окіпнюк падає під час приземлення
Фото: EPA/UPG
Олександр Окіпнюк падає під час приземлення

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ван Сіньді (132,60). Срібну нагороду здобув Ноа Рот (131,58) зі Швейцарії, бронзову – китаєць Лі Тяньма (123,93).

Нагадаємо, на Олімпіадах 2022-го і 2018-го років медаль – золоту й срібну – для України виборював акробат Олександр Абраменко

﻿
