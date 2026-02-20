Сьогодні, 20 лютого, в Італії завершилися змагання з лижної акробатики серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиним українцем, який пройшов до фіналу, став Олександр Окіпнюк.

Дмитро Котовський (80,97 бала), Максим Кузнєцов (64,60) і Ян Гаврюк (53,84) натомість не змогли подолати стадію кваліфікую.

Фото: EPA/UPG Дмитро Котовський під час стрибка

У фіналі змагань Окіпнюк виконав два стрибки – 101,00 і 92,31 бала – і фінішував десятим. Цього не вистачило для виходу в суперфінал.

Фото: EPA/UPG Олександр Окіпнюк під час своєї спроби на Олімпіаді-2026

Фото: EPA/UPG Олександр Окіпнюк падає під час приземлення

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ван Сіньді (132,60). Срібну нагороду здобув Ноа Рот (131,58) зі Швейцарії, бронзову – китаєць Лі Тяньма (123,93).

Нагадаємо, на Олімпіадах 2022-го і 2018-го років медаль – золоту й срібну – для України виборював акробат Олександр Абраменко.