Італія заборонить вживання конини, яку імпортує найбільше в Європі

В італійському уряді розробили законопроєкт, який прирівняє коней, віслюків і мулів до домашніх тварин, таким чином заборонивши їхнє вбивство та вживання м'яса.

Як пише The Guardian, пропозиція має широку підтримку як консервативних коаліційних партій, так і опозиції. За виготовлення та поїдання конини пропонують запроторювати у в'язницю та штрафувати на суми до 100 тисяч євро.

У низці італійських регіонів - Пулья, Кампанія, Сицилія, Ломбардія, Венето, Емілья-Романья - конина є частиною традиційної кухні. Італія є європейським лідером за обсягом виготовлення та імпорту цього м'яса.

Окремі політики висловлюють незадоволення забороною конини, посилаючись на те, що автентичність італійської кухні наприкінці минулого року була визнана ЮНЕСКО світовою культурною спадщиною. Наводять і економічний аспект: багатьом господарствам і фермам доведеться змінювати усталену практику.

Загалом італійці в останнє десятиліття суттєво зменшили кількість конини у своєму раціоні. 83% громадян казали соціологам, що не їдять таке м'ясо, натомість 17% визнали, що вживають його принаймні раз на місяць.