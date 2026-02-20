«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Британія заборонила США використати свої авіабази для ударів по Ірану

У Лондоні вважають, що це б зробило їх співучасниками ймовірного порушення міжнародного права.

ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Видання The Times стверджує, що британський уряд не надав згоди на використання Сполученими Штатами двох авіабаз для планування ймовірного удару по Ірану.

Йдеться про бази у графстві Глостершир в Англії та на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. План США полягав у тому, щоб використати ці майданчики для роботи американських важких бомбардувальників.

Проте у Лондоні висловили стурбованість щодо того, що удар Вашингтона по ісламській республіці може бути розцінений як порушення міжнародного права. За його нормами, немає різниці між тими, хто безпосередньо завдав удару, та тими, хто його підтримав. 

Президент США Дональд Трамп помстився Британії тим, що відкликав своє погодження передачі островів Чагос в Індійському океані Маврикію.   

