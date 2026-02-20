Британія заборонила США використати свої авіабази для ударів по Ірану

У Лондоні вважають, що це б зробило їх співучасниками ймовірного порушення міжнародного права.

Видання The Times стверджує, що британський уряд не надав згоди на використання Сполученими Штатами двох авіабаз для планування ймовірного удару по Ірану.

Йдеться про бази у графстві Глостершир в Англії та на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. План США полягав у тому, щоб використати ці майданчики для роботи американських важких бомбардувальників.

Проте у Лондоні висловили стурбованість щодо того, що удар Вашингтона по ісламській республіці може бути розцінений як порушення міжнародного права. За його нормами, немає різниці між тими, хто безпосередньо завдав удару, та тими, хто його підтримав.

Президент США Дональд Трамп помстився Британії тим, що відкликав своє погодження передачі островів Чагос в Індійському океані Маврикію.