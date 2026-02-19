Олімпіада-2026: розклад змагань 19 лютого

Олександр Шумбарець під час виступу

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться командна першість у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну на змаганнях представлять Дмитро Мазарчук і Олександр Шумбарець. Вони стартують о 15:00 за Києвом.

Окрім того, сьогодні відбудеться фінальний матч у хокеї. За золоті нагороди змагатимуться команди Канади й США. Початок матчу – о 20:10.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 в Італії триватимуть до 22 лютого. Збірна України не здобула жодної медалі за три дні до завершення змагань.