Польські спортсмени відмовились від участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор

Польські спортсмени бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор. Про це заявили в соцмережі X Міністерства спорту та туризму Польщі.
"У зв'язку з дозволом Міжнародного паралімпійського комітету російським та білоруським спортсменам змагатися на XIV зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з використанням їхньої національної символіки, представники Міністерства спорту та туризму не братимуть участі у церемонії відкриття Ігор", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що в умовах російської агресії проти України участь спортсменів з Росії та Білорусі з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною.
- Зимові Паралімпійські ігри 2026 року стартують 6 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Шістьом росіянами і чотирьом білорусам дозволили змагатися на Паралімпіаді під своїми прапорами.