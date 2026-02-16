Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Із 20 лютого Польща вийде із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пише Польське радіо.

Після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.

Заступниця голови парламентської комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська зазначила, що вважає це правильним кроком. За її словами, український досвід показав, що важливо мати такі можливості.

"На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало росіян. Просто виявилося, що ці міні потрібні. Зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з'являться на території Польщі. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи власні", – сказала вона.

Депутатка підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання цих мін. Вона додала, що важливим є також належне навчання персоналу.

Польща – не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік вихід остаточно оформили три балтійські держави: Естонія, Латвія та Литва.