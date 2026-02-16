У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Денонсують договір 20 лютого.

Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Міни, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Із 20 лютого Польща вийде із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пише Польське радіо.

Після шестимісячного періоду денонсації, країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Метою цього рішення є посилення оборони території держави.

Заступниця голови парламентської комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська зазначила, що вважає це правильним кроком. За її словами, український досвід показав, що важливо мати такі можливості.

"На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало росіян. Просто виявилося, що ці міні потрібні. Зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з'являться на території Польщі. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи власні", – сказала вона. 

Депутатка підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання цих мін. Вона додала, що важливим є також належне навчання персоналу.

Польща – не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік вихід остаточно оформили три балтійські держави: Естонія, Латвія та Литва. 

