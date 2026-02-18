Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Польща знову продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Тимчасова заборона на перебування в районі, прилеглому до кордону з Білоруссю, діятиме ще 90 днів.

Польща знову продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео

Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в буферній зоні на кордоні з Білоруссю ще на три місяці.

Про це повідомила "Європейська правда". 

Проєкт передбачає продовження заборони з 5 березня – ще на 90 днів.Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.

В МВС Польщі заявили, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Також додали, що останнім часом зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.

  • У 2022 році Польща збудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучно створену Москвою та Мінськом міграційну кризу.
﻿
