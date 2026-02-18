Польща знову продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в буферній зоні на кордоні з Білоруссю ще на три місяці.
Про це повідомила "Європейська правда".
Проєкт передбачає продовження заборони з 5 березня – ще на 90 днів.Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.
В МВС Польщі заявили, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Також додали, що останнім часом зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.
- У 2022 році Польща збудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучно створену Москвою та Мінськом міграційну кризу.