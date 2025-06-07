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Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці

Глава МВС Польщі заявив, що буферна зона є ефективною, тому її термін дії продовжено ще на 90 днів.

Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці
Томаш Сємоняк
Фото: EPA/UPG

Варшава продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці. Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сємоняк, передає Укрінформ.

«Буферна зона є ефективною, тому її термін дії продовжено ще на 90 днів. Нове розпорядження набуде чинності в неділю, 8 червня», – йдеться в повідомленні МВС Польщі.

Як зазначається, тимчасова заборона на перебування в прикордонній зоні гарантує безпеку співробітників Прикордонної служби, поліції та військових. Розширення буферної зони також сприятиме роботі з модернізації загородження та обмежить діяльність контрабандних груп.

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У польському міністерстві підкреслюють, що функціонування буферної зони себе виправдовує. Зокрема, після майже 372 днів її функціонування кількість спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 28%. З 13 червня 2024 року по 1 червня 2025 року було зареєстровано майже 22,5 тис. таких спроб. Натомість за аналогічний період до запровадження зони таких спроб було понад 31,2 тис.

Зазначається, що буферна зона також сприяє виявленню і затриманню пособників у нелегальній міграції. У 2024 році по всій країні співробітники Прикордонної служби висунули звинувачення в організації та сприянні незаконній міграції 597 особам, зокрема, з України (280), Польщі (87), Білорусі (50) та Грузії (30). З них 155 осіб було тимчасово арештовано.

Довжина буферної зони зараз складає 78,29 км. На ділянці 59,24 км не можна перебувати у прикордонній зоні на глибину до 200 м, на ділянці 15,26 км – до 2 км, а на відтинку 3,79 км – до 4 км.

У 2022 році Польща збудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучно створену Москвою та Мінськом міграційну кризу.
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