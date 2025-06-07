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ЗМІ: у Бельгії вбили дружину та доньку українського військового, на місці злочину ‒ підпал

На тілах обох постраждалих були ножові поранення.

ЗМІ: у Бельгії вбили дружину та доньку українського військового, на місці злочину ‒ підпал
Фото: VRT NWS

У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину.

Про це повідомляє VRT NWS.

Рятувальники отримали виклик про пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. З вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. 

Через деякий час пожежа було під контролем, але під час обшуку квартири пожежники виявили 2 постраждалих: 46-річну матір та 6-річну доньку. Жінка виявилася мертвою, дівчину реанімували, але врятувати її не вдалося і вона також померла. 

“Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже 3 роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні”, ‒ зазначає видання.

На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Левена розпочала розслідування подвійного вбивства.

Попередні висновки експерта з пожежної безпеки прокуратури свідчать про те, що пожежу в будинку було влаштовано навмисно.

У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався в школі. За ним доглядають.
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