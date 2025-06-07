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Ізраїль заявив про вилучення тіла тайського заручника зі Смуги Гази

ХАМАС захопив 251 заручника в Газі під час нападу, зокрема викрали тайських та непальських сільськогосподарських робітників.

Ізраїль заявив про вилучення тіла тайського заручника зі Смуги Гази
Фото: timesofisrael.com

Ізраїльські військові вилучили тіло громадянина Таїланду з Гази, якого взяли в заручники під час теракту 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, пише DW.

ХАМАС та інші палестинські збройні угруповання здійснили теракт на Ізраїль, унаслідок якого загинуло близько 1200 людей. ХАМАС вважається терористичною організацією в Ізраїлі, США, Німеччині та інших країнах.

ХАМАС захопив 251 заручника в Газі під час нападу, зокрема викрали тайських та непальських сільськогосподарських робітників.

“Пінта був викрадений з кібуцу Нір-Оз. Ізраїль заявив, що тіло Пінти з Гази вилучили у межах спеціальної операції, проведеної ізраїльськими військовими та Шин Бет (ізраїльська розвідка, - ред.)”, ‒ зазначає видання.

Пінта був останнім відомим громадянином Таїланду, якого тримали в заручниках у Газі.

Ізраїль стверджує, що за захоплення Пінта в заручники відповідальне палестинське угруповання “Бригади моджахедів”.
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