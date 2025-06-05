США ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі

Сполучені Штати скористалися правом вето у Раді безпеки ООН, заблокувавши ухвалення резолюції, яка закликала до "негайного, безумовного та постійного припинення вогню" у Смузі Гази.

Як пише Reuters, США виявилися єдиною із 15 країн-членів Ради, хто не підтримав документ. Інші 14 держав, включно з Росією та Китаєм, проголосували "за".

Виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Ші пояснила, що Вашингтон не збирається підтримувати резолюцію, в які не міститься засудження ХАМАСу та немає заклику до угруповання роззброїтися та залишити територію палестинського анклаву.

На думку американців, документ підриває дипломатичні зусилля щодо "досягнення такого перемир'я, яке б відображало реалії на землі", а також заохочує ХАМАС до подальшого терору.