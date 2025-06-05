Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
ГоловнаСвіт

США ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі

14 із 15 країн підтримали заклик до перемир'я.

США ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі
Радбез ООН
Фото: Скріншот з відео

Сполучені Штати скористалися правом вето у Раді безпеки ООН, заблокувавши ухвалення резолюції, яка закликала до "негайного, безумовного та постійного припинення вогню" у Смузі Гази.

Як пише Reuters, США виявилися єдиною із 15 країн-членів Ради, хто не підтримав документ. Інші 14 держав, включно з Росією та Китаєм, проголосували "за".

Виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Ші пояснила, що Вашингтон не збирається підтримувати резолюцію, в які не міститься засудження ХАМАСу та немає заклику до угруповання роззброїтися та залишити територію палестинського анклаву. 

На думку американців, документ підриває дипломатичні зусилля щодо "досягнення такого перемир'я, яке б відображало реалії на землі", а також заохочує ХАМАС до подальшого терору.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies