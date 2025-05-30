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ХАМАС відкидає пропозицію США щодо перемир'я з Ізраїлем

Угруповання вважає, що план ігнорує "ключове питання".

ХАМАС відкидає пропозицію США щодо перемир'я з Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

Високопоставлений представник ХАМАСу у спілкуванні з BBC заявив, що палестинське угруповання не підтримає запропонований Сполученими Штатами формат перемир'я з Ізраїлем.

План, який презентував сторонам спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, передбачає передачу ХАМАСом Єрусалиму 10 живих заручників та тіл 18 загиблих в обмін на звільнення палестинських в'язнів з тюрем та 60-денне припинення вогню.

Угруповання вважає, що ця угода складена на користь Ізраїлю і не дає відповіді на ключове питання щодо остаточного припинення війни, а не тимчасового перемир'я.

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