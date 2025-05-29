У Португалії премʼєр-міністр ​Луїш Монтенегру залишається на посаді

Луїш Монтенегру залишається на посаді попри відсутність у його партії більшості.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза після дострокових парламентських виборів вирішив призначити премʼєр-міністром лідера правоцентристського блоку "Демократичний альянс" Луїша Монтенегру, який зараз очолює уряд.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Президент Португалії заявив, що призначив Монтенегру премʼєром вислухавши політичні партії, представлені в парламенті.

Призначення та інавгурація уряду відбудуться після опублікування остаточних результатів виборів та установчих зборів нового скликання парламенту Португалії.

"Демократичний альянс" Монтенегру отримав у парламенті 91 місце з 230. Два з цих місць блок здобув за результатами голосування за кордоном.

Оскільки "Демократичному альянсу" не вистачає голосів для формування більшості, очікується що Монтенегру очолить уряд меншості.