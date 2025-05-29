У Португалії премʼєр-міністр ​Луїш Монтенегру залишається на посаді

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза після дострокових парламентських виборів вирішив призначити премʼєр-міністром лідера правоцентристського блоку "Демократичний альянс" Луїша Монтенегру, який зараз очолює уряд.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
Президент Португалії заявив, що призначив Монтенегру премʼєром вислухавши політичні партії, представлені в парламенті.
Призначення та інавгурація уряду відбудуться після опублікування остаточних результатів виборів та установчих зборів нового скликання парламенту Португалії.
"Демократичний альянс" Монтенегру отримав у парламенті 91 місце з 230. Два з цих місць блок здобув за результатами голосування за кордоном.
Оскільки "Демократичному альянсу" не вистачає голосів для формування більшості, очікується що Монтенегру очолить уряд меншості.
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Це треті вибори в Португалії за стільки ж років.
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Недільні вибори були оголошені лише через рік після початку роботи уряду меншості правоцентристського спрямування після того, як Монтенегро не зміг отримати вотум довіри в парламенті в березні.
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Вотум довіри був запропонований Монтенегро, коли опозиція поставила під сумнів його чесність щодо діяльності консалтингової фірми його родини. Монтенегро заперечує будь-які правопорушення, і більшість опитувань громадської думки показали, що виборці відкидають критику опозиції.
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Під час передвиборчої кампанії лідер Chega Андре Вентура двічі публічно непритомнів.