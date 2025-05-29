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У Португалії премʼєр-міністр ​Луїш Монтенегру залишається на посаді

Луїш Монтенегру залишається на посаді попри відсутність у його партії більшості.

У Португалії премʼєр-міністр ​Луїш Монтенегру залишається на посаді
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру
Фото: EPA/UPG

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза після дострокових парламентських виборів вирішив призначити премʼєр-міністром лідера правоцентристського блоку "Демократичний альянс" Луїша Монтенегру, який зараз очолює уряд.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Президент Португалії заявив, що призначив Монтенегру премʼєром вислухавши політичні партії, представлені в парламенті.

Призначення та інавгурація уряду відбудуться після опублікування остаточних результатів виборів та установчих зборів нового скликання парламенту Португалії.

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"Демократичний альянс" Монтенегру отримав у парламенті 91 місце з 230. Два з цих місць блок здобув за результатами голосування за кордоном.

Оскільки "Демократичному альянсу" не вистачає голосів для формування більшості, очікується що Монтенегру очолить уряд меншості.

  • Це треті вибори в Португалії за стільки ж років.

  • Недільні вибори були оголошені лише через рік після початку роботи уряду меншості правоцентристського спрямування після того, як Монтенегро не зміг отримати вотум довіри в парламенті в березні.

  • Вотум довіри був запропонований Монтенегро, коли опозиція поставила під сумнів його чесність щодо діяльності консалтингової фірми його родини. Монтенегро заперечує будь-які правопорушення, і більшість опитувань громадської думки показали, що виборці відкидають критику опозиції.

  • Ультраправі у Португалії стали головною опозиційною партією.

  • Під час передвиборчої кампанії лідер Chega Андре Вентура двічі публічно непритомнів.

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