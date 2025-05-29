Зеленський: координуємось із партнерами і готуємо зустрічі на цьому тижні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона сьогодні проводила розмови з американськими та європейськими партнерами і було домовлено про зустрічі на поточному тижні.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні нараду з міністром оборони Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні були розмови і з "американцями, і з європейцями".

"Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", - додав президент.