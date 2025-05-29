МЗС України: страх росіян надсилати «меморандум» свідчить про наявність нереалістичних ультиматумів

В українському дипломатичному відомстві вважають, що росіяни, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч делегацій була порожньою.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що росіяни, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч делегацій була порожньою.

“Страх росіян надсилати Україні свій «меморандум» свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться, що виявиться гальмування ними мирного процесу. Якщо ні, вони повинні негайно ухвалити документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою”, – написав Тихий.

The Russians' fear of sending their "memorandum" to Ukraine suggests that it is likely filled with unrealistic ultimatums, and they are afraid of revealing that they are stalling the peace process. If not, they must pass the document immediately, as Foreign Minsiter… pic.twitter.com/cfL8vx24Yd — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) May 29, 2025

Георгій Тихий додав скріншот новини, де речник Путіна Пєсков назвав “неконструктивним” заклик Сибіги до росіян негайно надати свою версію “меморандуму” щодо мирної угоди.