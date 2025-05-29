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МЗС України: страх росіян надсилати «меморандум» свідчить про наявність нереалістичних ультиматумів

В українському дипломатичному відомстві вважають, що росіяни, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч делегацій була порожньою.

МЗС України: страх росіян надсилати «меморандум» свідчить про наявність нереалістичних ультиматумів
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що росіяни, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч делегацій була порожньою.

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“Страх росіян надсилати Україні свій «меморандум» свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться, що виявиться гальмування ними мирного процесу. Якщо ні, вони повинні негайно ухвалити документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою”, – написав Тихий.

Георгій Тихий додав скріншот новини, де речник Путіна Пєсков назвав “неконструктивним” заклик Сибіги до росіян негайно надати свою версію “меморандуму” щодо мирної угоди.

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