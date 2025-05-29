У Ставрополі внаслідок вибуху загинув майор Заур Гурцієв, який керував бомбардуваннями Маріуполя у 2022 році. Він також обіймав посаду першого заступника мера Ставрополя. Про загибель Гурцієва повідомляють російські телеграм-канали та медіа, а також глава Ставропольського краю.

За словами губернатора, розглядаються усі версії, включаючи “організацію теракту за участю України”.

Крім Заура, загинула ще одна особа.

Зазначимо, що раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що Заур Гурцієв керував повітряною частиною боїв за Маріуполь. В одному з відео, знятих у рамках його участі в кремлівській кадровій програмі «Врємя героєв», офіцер розповідав про важливість збереження життя під час війни. Та очевидно, що він мав на увазі не цивільних українців. Внаслідок бомбардувань Маріуполя навесні 2022-го, якими командував у тому числі й Гурцієв, загинули тисячі мирних людей. Українські правоохоронці кваліфікували авіаудари по Маріуполю як воєнний злочин. Однак керівництво армії держави-агресорки вважає дії Гурцієва приводом для гордості – за свою участь у збройній агресії проти України він отримав п’ять відзнак.