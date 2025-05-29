Росіяни атакували Україну 90 дронами, ППО знешкодила 56 із них

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

У ніч на 29 травня росіяни атакували Україну 90 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 56 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 29 травня (із 23.20 28 травня) противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ – рф", – зазначили у відомстві.

Там наголосили, що особливість цього повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.