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Упродовж доби на Сумщині окупанти вбили двох людей і поранили трьох

Російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Упродовж доби на Сумщині окупанти вбили двох людей і поранили трьох
Наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби у Сумській області окупанти вбили двох людей і поранили трьох.

"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі та поранені мирні жителі", – написали у ОВА. 

У Есманьській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 74-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА загинув цивільний чоловік та отримала поранення цивільна жінка (дані уточнюються). 

У Хотінській громаді раніше поранено цивільну особу (1950 р.н.). 

Також 27 травня травмовано цивільну особу (1991 р.н.). у Березівській громаді.

Протягом доби, з ранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА:

  • понад 30 ударів КАБів;
  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок, сталось загоряння 2 приватних житлових будинків;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • у Верхньосироватській громаді пошкоджено будинок культури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

Із прикордонних громад евакуювали 59 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.

  • У ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у чотирьох громадах Сумщини. Загинув чоловік.
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