Упродовж доби на Сумщині окупанти вбили двох людей і поранили трьох

Упродовж доби у Сумській області окупанти вбили двох людей і поранили трьох.
"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі та поранені мирні жителі", – написали у ОВА.
У Есманьській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 74-річна жінка.
У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА загинув цивільний чоловік та отримала поранення цивільна жінка (дані уточнюються).
У Хотінській громаді раніше поранено цивільну особу (1950 р.н.).
Також 27 травня травмовано цивільну особу (1991 р.н.). у Березівській громаді.
Протягом доби, з ранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 30 ударів КАБів;
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дрони по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок, сталось загоряння 2 приватних житлових будинків;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
- у Верхньосироватській громаді пошкоджено будинок культури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.
Із прикордонних громад евакуювали 59 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.
- У ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у чотирьох громадах Сумщини. Загинув чоловік.