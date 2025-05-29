Упродовж доби на Сумщині окупанти вбили двох людей і поранили трьох

Російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Упродовж доби у Сумській області окупанти вбили двох людей і поранили трьох.

"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі та поранені мирні жителі", – написали у ОВА.

У Есманьській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 74-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА загинув цивільний чоловік та отримала поранення цивільна жінка (дані уточнюються).

У Хотінській громаді раніше поранено цивільну особу (1950 р.н.).

Також 27 травня травмовано цивільну особу (1991 р.н.). у Березівській громаді.

Протягом доби, з ранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА:

понад 30 ударів КАБів;

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок, сталось загоряння 2 приватних житлових будинків;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено приватні будинки;

у Верхньосироватській громаді пошкоджено будинок культури;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

Із прикордонних громад евакуювали 59 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.