Росіяни вночі дронами атакували чотири громади Сумщини і вбили чоловіка

Ще одна постраждала – у важкому стані в лікарні.

У ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у чотирьох громадах Сумщини. У області є загиблий і важкопоранена унаслідок російських атак.

Про це повідомили у ОВА.

У Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала – у важкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки.

У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура.

У Річківській громаді внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.

В Недригайлівській громаді ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

Фото: Сумська ОВА Наслідки російської атаки