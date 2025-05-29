Росіяни вночі дронами атакували чотири громади Сумщини і вбили чоловіка

У ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у чотирьох громадах Сумщини. У області є загиблий і важкопоранена унаслідок російських атак.
Про це повідомили у ОВА.
У Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала – у важкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки.
У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура.
У Річківській громаді внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.
В Недригайлівській громаді ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
- Нещодавно унаслідок російського авіаудару на Сумщині постраждала сім'я.