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Росіяни вночі дронами атакували чотири громади Сумщини і вбили чоловіка

Ще одна постраждала – у важкому стані в лікарні. 

Росіяни вночі дронами атакували чотири громади Сумщини і вбили чоловіка
Наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 29 травня російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у чотирьох громадах Сумщини. У області є загиблий і важкопоранена унаслідок російських атак.

Про це повідомили у ОВА. 

У Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала – у важкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки.

У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура.

У Річківській громаді внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.

В Недригайлівській громаді ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки

  • Нещодавно унаслідок російського авіаудару на Сумщині постраждала сім'я.
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