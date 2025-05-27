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Унаслідок російського авіаудару на Сумщині постраждала сім'я

Ворог скинув керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади. 

Унаслідок російського авіаудару на Сумщині постраждала сім'я
наслідки російської атаки,ілюстративне фото
Фото: Поліція Сумщини

Сьогодні, 27 травня 2025 року близько 11:20 год ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади на Сумщині. Постраждала сім'я. 

Про це повідомила прокуратура Сумщини.  

Унаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. 

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