Мерц пояснив, чому не варто чекати швидкого закінчення війни між Україною та Росією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує, що війна РФ проти України незабаром закінчиться, передає DW.
"Зазвичай війни закінчуються через економічне або військове виснаження однієї або обох сторін, але в цій війні ми, очевидно, ще далекі від такої ситуації", – заявив Мерц 27 травня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Європейці мають бути готовими до затяжної війни, а це означає, що вони мають ще активніше підтримувати Україну та забезпечити її здатність оборонятися, попередив Фрідріх Мерц.
"Росія прорахувалася", – сказав він і підкреслив, що єдність Європи за останні роки зросла, а НАТО після вступу Швеції та Фінляндії ще сильніша.
Водночас глава уряду ФРН прокоментував відмову Москви провести переговори з Україною у Ватикані. Небажання ухвалити цю пропозицію показує, що Росія не зацікавлена в угоді про припинення вогню і навіть у мирному договорі з Києвом, упевнений Мерц.