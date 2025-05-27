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Мерц пояснив, чому не варто чекати швидкого закінчення війни між Україною та Росією

Канцлер Німеччини вважає, що європейці мають бути готовими до затяжної війни й закликав посилити підтримку України.

Мерц пояснив, чому не варто чекати швидкого закінчення війни між Україною та Росією
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує, що війна РФ проти України незабаром закінчиться, передає DW. 

"Зазвичай війни закінчуються через економічне або військове виснаження однієї або обох сторін, але в цій війні ми, очевидно, ще далекі від такої ситуації", – заявив Мерц 27 травня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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Європейці мають бути готовими до затяжної війни, а це означає, що вони мають ще активніше підтримувати Україну та забезпечити її здатність оборонятися, попередив Фрідріх Мерц. 

"Росія прорахувалася", – сказав він і підкреслив, що єдність Європи за останні роки зросла, а НАТО після вступу Швеції та Фінляндії ще сильніша.

Водночас глава уряду ФРН прокоментував відмову Москви провести переговори з Україною у Ватикані. Небажання ухвалити цю пропозицію показує, що Росія не зацікавлена в угоді про припинення вогню і навіть у мирному договорі з Києвом, упевнений Мерц.

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