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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 149 людей, зокрема 32 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 2 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Розкішному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 травня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки, склад, авто і техніку. У Покровську поранено 2 людей.

Краматорський район.  У Лимані пошкоджено лінію електропередач, у Зарічному — 2 приватні будинки. У Краматорську пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і 4 авто. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено склад. У Костянтинівці пошкоджено складське приміщення, підприємство, інфраструктурний об'єкт і вантажівку; в Іванопіллі пошкоджено 9 приватних будинків і дитячий майданчик. У Розкішному Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 приватних будинків.

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