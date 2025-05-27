Журналіст матиме виступ в рамках невеликого туру, до того він вже мав виступи в Києві та Львові.

Відомий польський журналіст-розслідувач, воєнний кореспондент і репортер Павел Решка приїздить до України з серією зустрічей — щоби говорити про літературу факту, сучасну Росію, війну та журналістику.У межах туру він презентував український переклад своєї резонансної книжки «Столик з видом на Кремль», що вийшла наприкінці 2024 року у Видавництво «Човен» за підтримки Польського Інституту в Києві. Модератор та перекладач: Олександр Бойченко. Після Києва та Львова, Павел Решка матиме останню презентацію в межах туру в Чернівцях. 28 травня о 18:30, Paul Celan Literaturzentrum / Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Для участі потрібна реєстрація: https://forms.gle/WwibYu4mbg1XqkKZA

Павел Решка – один із найвідоміших журналістів сучасної Польщі. Автор багатьох репортажних книжок та книжок-розслідувань, найвідоміші з яких – «Місце після імперії», «Моя війна» «Далеко від Вавелю», «Далеко від любові», «Жадібність. Як великі компанії ошукують нас», «Чорні люди», «Малі боги. Про бездушність польських лікарів», «Малі боги 2. Як помирають поляки». Працював у Rzeczpospolita, Dziennik, Tygodnik Powszechny, Newsweek Polska. Від 2019 року – журналіст тижневика Polityka.

Лауреат Премії ім. Даріуша Фікуса (2005). Тричі (2010, 2018, 2022) лауреат престижної премії Radio ZET ім. Анджея Войцеховського, втретє – за цикл репортажів про війну Росії проти України. Лауреат спеціальної відзнаки Радіо ZET «Журналіст десятиліття» (2019). Багаторазовий переможець конкурсу Grand Press.