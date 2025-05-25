Минулого року 23 травня внаслідок ракетного удару Росії по друкарні Фактор-Друк у Харкові загинуло семеро людей, ще багато були поранені. Будівля зазнала значних руйнувань, а більшість книжок, які в той момент перебували у виробництві, було знищено. Одна з уцілілих, хоча й пошкоджених внаслідок обстрілу книжок увійшла до фондів Cambridge University Library. Про це на своїй сторінці у фейсбук пише Український Інститут.

Це книжка «Гостія проти ночі» — український переклад роману The Overnight Guest американської авторки Гізер Ґуденкав. Щоб не пошкодити книгу ще більше, її не можна відкривати, тому Кембриджська бібліотека також придбала неушкоджений примірник (разом із оригіналом англійською мовою), аби читачі могли ознайомитися з текстом, тоді як пошкоджений примірник зберігатиметься окремо як артефакт — речовий доказ триваючої війни Росії проти України.

зі сторінки Українського Інституту

Передача видання відбулась за сприяння Українського інституту та за підтримки ICOM UK (британського національного осередку Міжнародної ради музеїв). Книжку передали до Бібліотеки Кембриджського університету через контакти, встановлені під час семінару з деколонізації, у якому взяли участьТетяна Філевська, креативна директорка Ukrainian Institute - Український інститут, та Мел Бах, спеціалістка зі слов’янських мов Кембриджської бібліотеки, а модерувала подію Марія Близинська з ICOM UK. Видавництво Vivat, що опублікувало книжку, надало свою згоду на передачу. Ще один пошкоджений примірник із тієї самої друкарні був переданий Імперському воєнному музею в Лондоні.

University of Cambridge є провідним центром вивчення України та української мови у Великій Британії. З початку повномасштабного вторгнення слов’янський відділ бібліотеки опублікував понад 100 блогів, присвячених розширенню українських фондів.