“Дикий театр” у Києві покаже виставу за мотивами “Володар мух”

Це буде перша столична вистава актора і викладача Івана Шарана в якості режисера.

25 і 26 травня “Дикий театр” у Києві покаже виставу на одну дію за мотивами відомого роману “Володар мух”, йдеться у пресрелізі.

Робота над проєктом тривала рік, спочатку творча група відзняла кіно-частину вистави. Зйомки відбувались в декількох локаціях, для реалізації концепції був створений окремий всесвіт, виконаний складний пластичний грим.

Над декорацією працювала сценографиня Рая Ідрісова, оригінальні костюми і грим авторства Євгенії Слободяник. Це буде перша столична вистава актора і викладача Івана Шарана в якості режисера, у виставі зіграють студенти кінофакультету Університету Карпенка-Карого (курс Інни Капінос і Сергія Калантая) та запрошені артисти. У ролях: Ян Корнєв “Велелюбний”, Святослав Жмурко, Денис Сопілко, Марія Шуліка, Артур Кулик, Давід Димченко, Вікторія Щегель і Артем Ляшук.

Перегляд вистави рекомендовано до перегляду з 14 років.

“Анотація: Внаслідок авіатрощі кілька дітей потрапляють на безлюдний острів, дуже схожий на райський куточок. Безмежний океан, тропічні пальми, кришталеве джерело, таємнича печера... Тут є все, крім дорослих. У маленькій громаді одразу визначаються два лідери. Починається боротьба за владу. І дуже скоро діти забувають не тільки про дружбу й порядність, а навіть про людську подобу... Межа, яка відділяє людину від тварини, дуже тонка. І боятися треба не того звіра, що десь зовні. Набагато страшніший той, що всередині в кожного”, ‒ розповіли у театрі.

Іван Шаран зазначив, що його метою є пошук відповіді на питання та дослідження теми яку закладає Вільям Ґолдінг ‒ “звір в кожному з нас”.

“Досить вагоме питання щодо його зародження, адже породивши звіра ми маємо багато прикладів його діяльності на світовій арені. Якщо брати історичний контекст другої світової: “Чому Німеччина яка мала за собою величезну культурну, духовну, філософську спадщину в один момент перетворилася на зграю дикунів?”. Важливим моментом також є історичні та політичні події у світі, які проводять до глобальної катастрофи та руйнації цивілізованого світу. Важко усвідомити, що насправді наш час наповнений дикунами, які втратили відчуття гуманності та віри в демократичний устрій”, ‒ додав він.